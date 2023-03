Indigo Jane THEATRE DE FONTBLANCHE VITROLLES Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Indigo Jane THEATRE DE FONTBLANCHE, 24 mai 2023, VITROLLES. Indigo Jane THEATRE DE FONTBLANCHE. Un spectacle à la date du 2023-05-24 à 15:00 (2023-05-24 au ). Tarif : 12.0 à 12.0 euros. LA MAIRIE DE VITROLLES (1-1058104) PRESENTE CE SPECTACLE Sur le plateau, un piano, une musicienne, un comédien et de grandes pages blanches pour nous dessiner l’histoire d’une enfant pas comme les autres, qui a cette capacité incroyable de percevoir la musique en couleur. Nous allons suivre cette jeune Indigo Jane, la voir évoluer, faire connaissance avec sa famille, chercher avec elle un chemin, son identité, l’aider à grandir et à assumer sa singularitéPMR : 04 42 02 46 50 Indigo Jane Votre billet est ici THEATRE DE FONTBLANCHE VITROLLES allée des artistes Bouches-du-Rhône LA MAIRIE DE VITROLLES (1-1058104) PRESENTE CE SPECTACLE Sur le plateau, un piano, une musicienne, un comédien et de grandes pages blanches pour nous dessiner l’histoire d’une enfant pas comme les autres, qui a cette capacité incroyable de percevoir la musique en couleur.

PMR : 04 42 02 46 50 .12.0 EUR12.0. Votre billet est ici

