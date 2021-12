Aix-en-Provence Aix-en-Provence Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Indigo Jane – Tous en sons Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Sur scène, Indigo Jane adulte est à son piano, de grands tableaux vierges sont suspendus autour d’elle. Un auteur dessinateur de bandes dessinées arpente le plateau. Il mène son enquête et se questionne sur la destinée de cette artiste peu connue, qui aura rencontré sur le tard une forme de reconnaissance de son génie. Il croque, il gribouille, il rature, le public assiste de visu à sa recherche picturale projetée sur les tableaux.



● Lamine Diagne : texte, récit, illustrations, flûte

● Perrine Mansuy : piano et compositions

● Stéphane Lefranc : mise en scène

● Eric Massua : création sonore

