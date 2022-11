Indigo Jane Saint-Martin-de-Crau Saint-Martin-de-Crau Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Saint-Martin-de-Crau

Indigo Jane Saint-Martin-de-Crau, 14 janvier 2023, Saint-Martin-de-Crau. Indigo Jane

Centre de développement culturel Place François Mittérand Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône Place François Mittérand Centre de développement culturel

2023-01-14 11:00:00 11:00:00 – 2023-01-14 11:45:00 11:45:00

Place François Mittérand Centre de développement culturel

Saint-Martin-de-Crau

Bouches-du-Rhône Saint-Martin-de-Crau EUR 7 10 Sur le plateau, un piano, une musicienne, un comédien et de grandes pages blanches pour nous dessiner l’histoire d’une enfant pas comme les autres,qui a la capacité incroyable de percevoir la musique en couleur. Au delà d’une trame narrative, ce spectacle nous attire dans une intimité partagée. Les mots, la musique et les images tissent un monde de couleurs et de sons qui nous enveloppent avec une grande douceur. Suivez cette jeune Indigo Jane, à la recherche de son chemin, de son identité… Centre de développement culturel Place François Mittérand Centre de développement culturel Saint-Martin-de-Crau

dernière mise à jour : 2022-11-21 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM) Provence Tourisme / Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Saint-Martin-de-Crau Autres Lieu Saint-Martin-de-Crau Adresse Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône Communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM) Provence Tourisme / Communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)Provence Tourisme / Communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)Place François Mittérand Centre de développement culturel Ville Saint-Martin-de-Crau lieuville Place François Mittérand Centre de développement culturel Saint-Martin-de-Crau Departement Bouches-du-Rhône

Indigo Jane Saint-Martin-de-Crau 2023-01-14 was last modified: by Indigo Jane Saint-Martin-de-Crau Saint-Martin-de-Crau 14 janvier 2023 Bouches-du-Rhne Centre de développement culturel Place François Mittérand Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhne Communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM) Saint-Martin-de-Crau

Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône