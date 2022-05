Indigo Jane – Cie de L’Enelle, 20 mai 2022, .

Indigo Jane – Cie de L’Enelle

2022-05-20 19:00:00 – 2022-05-20

Indigo Jane est un spectacle musical qui s’articule autour d’une biographie collective imaginaire inspirée des grandes figures féminines des siècles passés telles que Emily Dickinson, Mel bonis, George Sand, Camille Claudel, Katherine Mansfield, Virginia Wolf, Nadia et Lili Boulanger, ou encore et plus récemment Billie Holiday, Carla Bley, Patty Smith…



“Nous avons imaginé l’enfance de l’une de ces figures de proue, une enfant particulière à la sensibilité exacerbée qui incarnerait la quintessence de toutes ces femmes qui ont dû pousser comme la mauvaise herbe entre les dalles de l’ordre établi, et qui pour exprimer leur art, se sont émancipées du jugement d’une société conservatrice qui ne leur accordait qu’une place de second plan.”



Composition musicale : Perrine Mansuy

Écriture, interprétation, dessins : Lamine Diagne

Vidéo, Sound Design : Eric Massua

Retrouvez le spectacle musical “Indigo Jane” à l’Espace Culturel Busserine le 20 mai.

Indigo Jane est un spectacle musical qui s’articule autour d’une biographie collective imaginaire inspirée des grandes figures féminines des siècles passés telles que Emily Dickinson, Mel bonis, George Sand, Camille Claudel, Katherine Mansfield, Virginia Wolf, Nadia et Lili Boulanger, ou encore et plus récemment Billie Holiday, Carla Bley, Patty Smith…



“Nous avons imaginé l’enfance de l’une de ces figures de proue, une enfant particulière à la sensibilité exacerbée qui incarnerait la quintessence de toutes ces femmes qui ont dû pousser comme la mauvaise herbe entre les dalles de l’ordre établi, et qui pour exprimer leur art, se sont émancipées du jugement d’une société conservatrice qui ne leur accordait qu’une place de second plan.”



Composition musicale : Perrine Mansuy

Écriture, interprétation, dessins : Lamine Diagne

Vidéo, Sound Design : Eric Massua

dernière mise à jour : 2022-04-29 par