Formation Amorce de Parcours 30 août – 1 septembre INDIGO FORMATION

« Amorce de Parcours » offre la possibilité aux publics de se projeter dans un parcoursde formation et de construire un projet professionnel, d’accéder à une qualification ou directement à un emploi.

3 modules : « Dynamisation personnelle » , « Projection professionnelle » et « Construction professionnelle ».

Le programme de formation contient deux stages en entreprise.

Formations à Poitiers, Jaunay Marigny, Civray, Chauvigny et Loudun

Formation financée par la Région Nouvelle Aquitaine et rémunérée.

Contactez Indigo Formation pour plus de renseignements : 05 49 62 76 76

Plusieurs informations collectives

INDIGO FORMATION 144 Rue de la Gibauderie 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contactpoitiers@indigoformation.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 49 62 76 76 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-30T09:00:00+02:00 – 2023-08-30T12:00:00+02:00

2023-09-01T13:30:00+02:00 – 2023-09-01T17:00:00+02:00

