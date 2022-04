Indigo de Souza Le Hasard Ludique Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Le samedi 07 mai 2022

de 20h00 à 23h30

Prévente : 12€*

Super! et Le Hasard Ludique présentent… INDIGO DE SOUZA. Basée à dans la petite ville d’Asheville en Caroline du Nord qui a déjà vu grandir pas mal d’artistes comme Angel Olsen, Indigo De Souza a sorti son deuxième album « Any Shape You Take » cet automne sur Saddle Creek. La jeune auteure-compositrice-interprète de 24 ans s’est inspirée de sa rupture pour construire des mélodies pop habitées d’un esprit grunge, et habillées de textes viscéraux. Une émancipation salvatrice et une rage tranquille qui nous laissent entrevoir un concert tonique dans l’intimité du Hasard Ludique le 7 mai 2022 ! Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Paris

13 : Porte de Saint-Ouen (Paris) (230m) : Leclaire (Paris) (145m)

https://www.facebook.com/events/1087781531998901 https://link.dice.fm/X146d8892f29

