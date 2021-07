Paris Les Disquaires Paris Indigo Collectif Les Disquaires Paris Catégorie d’évènement: Paris

Mélodies électroniques, trucs 80s, on célèbre le retour d’Indigo derrière les platines avec en bonus des guests surprise!!! Le collectif Indigo Début 2019 Himal , Ébène et Francesco Papaleo fondent Indigo. Réunis autour de leur passion commune pour les sonorités mélodiques, nu-disco et tribales, les 3 compères sont bien décidés à vous faire danser avec le sourire grâce à leur sélection musicale. INFORMATION COVID : Dans l’intérêt de toutes et de tous, voici la liste non exhaustive des mesures mises en place au sein de l’établissement Mise à disposition de gel hydro alcoolique

Accès limité pour faciliter la distanciation physique

Port du masque obligatoire (sauf au bar et à table)

Réservations pour les groupes limitées à 10 personnes

Ouverture des baies vitrées (sauf intempéries)

Concerts -> Électronique Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers Paris 75011

8 : Ledru-Rollin (292m) 5 : Bréguet – Sabin (456m)

Contact :Les Disquaires 0140219460 jerry@lesdisquaires.com https://www.facebook.com/indigocollectif/?ref=page_internal

