[Indie Rock + Post Rock] Butera + Dérives Le Bar Live Roubaix, samedi 9 mars 2024.

[Indie Rock + Post Rock] Butera + Dérives Le Bar Live reçoit Butera et Dérives pour une soirée Indie Rock + Post Rock Samedi 9 mars, 20h00 Le Bar Live ENTRÉE GRATUITE (2€ d’adhésion annuelle – Lieu de cercle privé)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-09T20:00:00+01:00 – 2024-03-09T23:59:00+01:00

Fin : 2024-03-09T20:00:00+01:00 – 2024-03-09T23:59:00+01:00

BUTERA

Potion indie Rock émotionnel basée sur des variations mélodiques intenses et puissantes.

Leur live saDADdiction évoque une dépendance mélancolique qui peut vous rendre accro.

https://li.sten.to/BUTERA

www.facebook.com/buteraband

DÉRIVES(Post-rock – Lille, FR)

Fondé fin 2017, ce quatuor vous transportera au travers d’un défilé de paysages sonores.

Inspiré des plus grand du post-rock tel que Mogwai, This Will Destroy You, Godspeed You! Black Emperor…

Fermez les yeux et venez partager un long périple en leur compagnie.

Suite à la composition et sortie de leur premier EP « Mappa Mundi » en 2018, Rives devient Dérives et sort son premier album « FERAE SEVES » en Septembre 2022.

https://derives.bandcamp.com/releases

https://www.youtube.com/watch?v=K6HXVsPp6hA

Entrée Libre au chapeau pour les artistes.

ENTRÉE GRATUITE (2€ d’adhésion annuelle – Lieu de cercle privé)

Metro/Tram/Bus : EuroTéléport & Roubaix Grandplace

Le Bar Live 301, avenue des Nations Unies 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France 0320807535

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=K6HXVsPp6hA »}] Le Bar Live est un café-concert associatif créé en 1999. C’est un lieu convivial où se côtoient habitants, étudiants, musiciens usagés de nos studios de répétition et adhérents.

Bar associatif, le Bar Live est aussi une salle de spectacle à part entière. Métro: ligne 2 , arrets Eurotéléport ou Roubaix Grand Place

