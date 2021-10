INDIE MEMORIES : Yard Act + MADAM + Exposition + Rencontre Metronum, 19 novembre 2021, Toulouse.

INDIE MEMORIES : Yard Act + MADAM + Exposition + Rencontre

Metronum, le vendredi 19 novembre à 18:30

**INDIE MEMORIES : YARD ACT + MADAM + Exposition sur “DIG IT” + Conférence / Rencontre autour du livre “Confessions Of a Garage Cat” de Gildas Cosperec** **Rock Indé** Ne manquez-pas le concert de la plus belle promesse du Rock Anglais Yard Act, quatuor de Leeds qui invente un nouveau « Spoken word Dance Punk » (premier concert inédit en France !) Ils seront accompagnés en première partie du Trio féminin MADAM, héritières du Rock Grrrrl qui enflamme énergiquement le macadam depuis quelques mois. La soirée « Indie Memories » accueillera également une exposition proposée par Les Musicophages autour du fanzine de la ville Rose « Dig It » des années 80, et une conférence / rencontre autour de son fondateur Gildas Cosperec avec les auteurs du livre « Confessions of a Garage ». 18h30 – 19h45 : Exposition sur “DIG IT” + Conférence / Rencontre autour du livre “Confessions Of a Garage Cat” de Gildas Cosperec [Gratuit, réservation obligatoire](https://metronum.festik.net/exposition-sur-dig-it-conference-rencontre-autour-du-livre-confessions-of-a-garage-cat-de-gildas-cosperec/1) **20h – YARD ACT** Le post punk a de l’avenir devant lui avec [Yard Act](https://www.facebook.com/YardActBand). Yard Act s’est formé à Leeds en septembre 2019 lorsque Ryan Needham s’est retrouvé à vivre temporairement dans la chambre d’amis de James Smith. Les deux étaient compagnons de pub depuis des années, mais leurs nouvelles conditions de vie ont servi de catalyseur à leur amitié et ont permis à leur créativité de se développer ensemble. Ils ont fusionné le goût de James pour les paroles avec les démos proto-punk de Ryan en utilisant une ancienne boîte à rythmes et une basse empruntée. **MADAM (1ère partie)** “On aime le fait que les gens viennent voir un groupe dont ils n’ont jamais entendu parler, finissent par pogoter comme des fous pendant le live, et repartent en nous disant qu’ils ne s’attendaient pas à se prendre tant d’énergie dans la gueule. On sait que ce qu’on fait c’est pas quelque chose d’originalissime, on n’a pas la prétention d’inventer quelque chose de nouveau. On aime juste ce qu’on fait, et on le fait avec nos putain de tripes. Ce qu’on veut, c’est que les gens sentent ça, et qu’ils partagent le plaisir qu’on a à se produire sur scène, à ressortir moites de sueur, la bouche pâteuse et des étoiles plein les yeux de ce que le public nous a renvoyé.” [MADAM](https://www.facebook.com/madamofficiel) + d’infos ———- [Site du metronum](https://metronum.toulouse.fr/fr_FR/agenda?oaq%5Buid%5D=45566695) //www.youtube.com/embed/WVpeGwfWq_I **![]()** Infos pratiques : —————– * vendredi 19 novembre 2021 de 18h30 à 23h30 * Offre de restauration sur place * Pass sanitaire obligatoire : [https://metronum.toulouse.fr/conditions-accueil](https://metronum.toulouse.fr/conditions-accueil)

Tarifs : 14€ / 18€ (Gratuit pour les moins de 12 ans)

Culture

Metronum 2 Rond-Point Madame de Mondonville, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-19T18:30:00 2021-11-19T23:30:00