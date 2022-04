Indices et traces des animaux sauvages Arleuf Arleuf Catégories d’évènement: Arleuf

Nièvre

Indices et traces des animaux sauvages Arleuf, 4 mai 2022, Arleuf. Indices et traces des animaux sauvages Haut Folin Chalet de Préperny Arleuf

2022-05-04 – 2022-05-04 Haut Folin Chalet de Préperny

Arleuf Nièvre « Indices et traces des animaux sauvages » – Association « Skimo»

Avec Julien de « Merveilles et nature » vous partirez à la recherche des indices de présence des animaux sauvages vivant sur le Haut-Folin. Nous nous amuserons à découvrir leur mode de vie leur régime alimentaire, puis nous moulerons une empreinte à garder en souvenir. Inscription recommandée contact@merveilles-et-nature.fr « Indices et traces des animaux sauvages » – Association « Skimo»

Avec Julien de « Merveilles et nature » vous partirez à la recherche des indices de présence des animaux sauvages vivant sur le Haut-Folin. Nous nous amuserons à découvrir leur mode de vie leur régime alimentaire, puis nous moulerons une empreinte à garder en souvenir. Inscription recommandée Haut Folin Chalet de Préperny Arleuf

dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Catégories d’évènement: Arleuf, Nièvre Autres Lieu Arleuf Adresse Haut Folin Chalet de Préperny Ville Arleuf lieuville Haut Folin Chalet de Préperny Arleuf Departement Nièvre

Arleuf Arleuf Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arleuf/

Indices et traces des animaux sauvages Arleuf 2022-05-04 was last modified: by Indices et traces des animaux sauvages Arleuf Arleuf 4 mai 2022 Arleuf nièvre

Arleuf Nièvre