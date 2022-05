INDIANA JUNIOR – 6/8 ans le logis du pin, 24 juillet 2022, La Martre.

du dimanche 24 juillet au samedi 30 juillet à le logis du pin

Un séjour étonnant mêlant aventure, archéologie et technique de survie comme dans les aventures d’Indiana Jones PROGRAMME détaillé sur [www.odelevasion.fr](http://www.odelevasion.fr) ARCHEOLOGIE : apprends comment fouiller le sol pour trouver un fossile et comment faire un moulage pour reproduire un objet. repars avec ta pièce unique. PARCOURS COMMANDO : ton objectif sera de passer des obstacles, courir et te déplacer dans des endroits boueux, passer des champs de pneus monter aux filets. TECHNIQUES DE SURVIE : découvre comment construire des abris, faire du feu, fabriquer un cordage et travailler le cuir. Apprends les techniques de chasse avec le lancer de bâtons. Transport : les arrivées et départs des séjours s’effectuent en bus de tourisme jusqu’au centre de vacances de la Martre ou de Vars et auront lieux au départ de plusieurs villes du Var. Pour les activités prévues durant le séjour, en dehors des activités accessibles à pied ou à vélo, les déplacements se font en bus ou minibus. Accompagnants 1 directeur + 1 animateur pour 10 à 12 enfants. Hébergement : selon la période, hébergement en tentes de 6 places avec lits (sauf pour les séjours 4/5 ans) ou dans le bâtiment ‘La Clairière’. Ce dernier comprend 104 couchages et se compose de chambres de 5 à 8 lits avec rangement et éclairage, sanitaires collectifs et douches individuelles. Des chambres animateurs/trices se trouvent à proximité pour encadrer les groupes d’enfants. Linge de lit fourni.

719 €

Dans le cadre de l’opération “Colos apprenantes” par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

le logis du pin la martre La Martre Var



