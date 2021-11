INDIANA JAZZ BAND Le Cloître, 16 décembre 2021, Marseille.

INDIANA JAZZ BAND

Le Cloître, le jeudi 16 décembre à 20:30

Indiana Jazz Band Swing et middle jazz Depuis plus de 15 ans, Indiana Jazz Band se produit essentiellement dans le sud de la France et a notamment accompagné des grands noms du Jazz, tels que Marc Laferrière, Eric Luter, Alain Meaume et Kristin Marion. Il a été distingué par Yuri Buenaventura, le “Prince de la Salsa” Cette formation, pleine de vitalité, a acquis une grande notoriété sur la scène régionale du jazz traditionnel, qu’il soit de la Nouvelle Orléans, mais aussi du swing et des crooners des années 40/50. Line up: Jacques Lespès : Clarinette – Soprano Eric Turpin : Trompette – Chant Michael Steinman : Trombone – Chant Stéphane Mondesir : Piano Jean-Paul Artero : Contrebasse Bernard Cesari : Batterie

57€ sur réservation

♫JAZZ♫

Le Cloître 20 bd madeleine rémusat 13013 Marseille Marseille Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône



