Carnoux-en-Provence La cave à Jazz de la Cremaillère Bouches-du-Rhône, Carnoux-en-Provence INDIANA JAZZ BAND La cave à Jazz de la Cremaillère Carnoux-en-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Carnoux-en-Provence

INDIANA JAZZ BAND La cave à Jazz de la Cremaillère, 27 août 2021, Carnoux-en-Provence. INDIANA JAZZ BAND

La cave à Jazz de la Cremaillère, le vendredi 27 août à 20:00

INDIANA JAZZ BAND Swing et middle jazz Existant depuis plus de 15 ans Indiana Jazz Band s’est produit essentiellement dans la région Provence Alpes Côte d’Azur- Corse et a également accompagné des grands noms du Jazz en tournée, tels que Marc Laferrière, Eric Luter, Alain Meaume et Kristin Marion. Il a été distingué par Yuri Buenaventura, le “Prince de la Salsa”. Cette formation, pleine de vitalité, a acquis une notoriété puisqu’elle est présentée comme certainement un des orchestres qui a su prendre une place incontournable sur la scène régionale du Jazz traditionnel . Line up Jacques LESPES : Clarinette – Sylvain AZARD : Trompette Michael STEINMAN : Trombone, Vocal Christian MONDESIR : Piano Jean Paul ARTERO : Contrebasse Bernard CESARI: Batterie ♫JAZZ♫ La cave à Jazz de la Cremaillère 4, rue Tony Garnier 13470 Carnoux Carnoux-en-Provence Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-27T20:00:00 2021-08-27T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Carnoux-en-Provence Autres Lieu La cave à Jazz de la Cremaillère Adresse 4, rue Tony Garnier 13470 Carnoux Ville Carnoux-en-Provence lieuville La cave à Jazz de la Cremaillère Carnoux-en-Provence