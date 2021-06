Carnoux-en-Provence La cave à Jazz de la Cremaillère Bouches-du-Rhône, Carnoux-en-Provence INDIANA JAZZ BAND La cave à Jazz de la Cremaillère Carnoux-en-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Carnoux-en-Provence

INDIANA JAZZ BAND La cave à Jazz de la Cremaillère, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Carnoux-en-Provence. INDIANA JAZZ BAND

La cave à Jazz de la Cremaillère, le jeudi 1 juillet à 19:00

Indiana Jazz Band a choisi notre rythmique pour accompagner les cuivres et bois que sont Jacques Lespes (clarinette) Michel Delakian (trompette) et Raphaël Porcuna (trombone). Un répertoire tonique qui fluctue entre Nouvelle Orleans et swing des années 40/50. ♫JAZZ♫ La cave à Jazz de la Cremaillère 4, rue Tony Garnier 13470 Carnoux Carnoux-en-Provence Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-01T19:00:00 2021-07-01T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Carnoux-en-Provence Étiquettes évènement : Autres Lieu La cave à Jazz de la Cremaillère Adresse 4, rue Tony Garnier 13470 Carnoux Ville Carnoux-en-Provence lieuville La cave à Jazz de la Cremaillère Carnoux-en-Provence