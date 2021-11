Carnoux-en-Provence La cave à Jazz de la Cremaillère Bouches-du-Rhône, Carnoux-en-Provence Indiana & Beaujolais nouveau La cave à Jazz de la Cremaillère Carnoux-en-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

La cave à Jazz de la Cremaillère, le jeudi 18 novembre à 20:00

Pour fêter le beaujolais nouveau, l’Indiana Jazz Band animera cette soirée avec 6 musiciens sur scène: Jacques Lespès : Clarinette – Saxe Eric Turpin : Trompette – Chant Michael Steinman : trombone – Chant Christian Mondesir : Piano Jean-Paul Artéro : Contrebasse Bernard Césari : Batterie Soirée dansante et festive autour du Beaujolais Concert + boisson : 20 € Concert et Dîner : 40 € Apéro beaujolais Château de Pizay Assiette de Cochonnaille ********* Terrine de gorgonzola sur salade automnale ********** Daube de joue de bœuf, pommes vapeurs Ou Filet de bar, Panais, courgette farcie ********** Bavarois aux fruits rouges Ou Tarte aux pommes, crème de marrons réservation : 04 42 73 71 52 ♫JAZZ♫ La cave à Jazz de la Cremaillère 4, rue Tony Garnier 13470 Carnoux Carnoux-en-Provence Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-18T20:00:00 2021-11-18T23:00:00

