Début : 2024-03-24 09:00:00

fin : 2024-03-24 . 7éme Édition Courses à obstacles de 8 km. Organisé par le collectif d’étudiants de l’IUT Techniques de commercialisation du campus Mazier de Saint-Brieuc en partenariat avec le club des trailers du Glazik Inscriptions, en nombre limité sur le site klikego.com. .

Indian Forest Les Tronchées – Morieux

Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne

