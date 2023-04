India Calling Ground Control, 29 avril 2023, Paris.

Du samedi 29 avril 2023 au dimanche 30 avril 2023 :

.Tout public. gratuit

Après deux éditions, India Calling revient à Ground Control les 29 et 30 avril prochains pour célébrer l’Inde sous toutes ses facettes. Foyer de civilisations parmi les plus anciennes du monde et berceau de religions majeures, l’Inde est riche de son passé, de sa culture et de ses traditions.

L’Inde devient aussi progressivement le laboratoire d’un monde confronté à un avenir complexe et à la recherche de solutions face aux défis qui l’attendent.

Cette troisième édition du festival maison concocté par l’équipe de Ground Control nous invite à célébrer les piliers de la culture indienne, qui évoluent à grande vitesse dans cette Inde ultra-moderne.

Au programme : des ateliers tout le week-end autour de la cuisine, des épices, du yoga, de la danse et du mandala. Des concerts et des représentations de danse Bharata Natyam, une conférence, des dédicaces d’autrices, des lectures de contes pour enfants et un dîner avec le chef Renaud Ramamourty (Top Chef 2022) en collaboration avec le Refugee Food.

samedi 29 avril

Atelier · Réalisation de Mandala

14h-15h · Pas Perdus

15 euros, sur inscription

Atelier · Hatha Yoga par Mira-Baï Mahesh

15h-16h · Charolais Club

15 euros, sur inscription

Atelier · Cuisine & Épices

16h30 – 18h · Pas Perdus

25 euros, sur inscription

Danse · Performance de danse Kuthu (Inde du sud) par Passion Apsara et danse Bollywood par Khulfi Malai. 20h-20h30 · Charolais Club

entrée libre

Danse · Indian Soul Train par Passion Apsara & Khulfi Malai

21h-22h · Halle Événementielle

entrée libre

dimanche 30 avril

Mini-marché : poteries, épices, thés, livres pour enfants

12h – 20h · En face de la Librairie Charybde



Stand de Henné

12h-17h · En face de la Librairie Charybde

paiement sur place, entre 5 à 10 euros

rencontre · Quelle place pour les femmes dans la société indienne ?

14h – 15h30 · Charolais Club

avec Cléa Chakraverty et Marie-Caroline Saglio-Yatzimirsky

gratuit, sur inscription

Atelier · Contes pour enfants avec Melanie Vijayaratnam

15h30-16h15 · Frigos

gratuit, sur inscription

Atelier · Danse traditionnelle par Tarika Valli

16h30-17h30 · Charolais Club

gratuit, sur inscription

Danse · Représentation de danse traditionnelle par Tarika Valli14h – 18h-18h30 · Charolais Club

entrée libre

Concert · Jog India Fusion

20h-21h · Charolais Club

gratuit, sur inscription

Dîner · Menu imaginé par Renaud Ramamourty en collaboration avec le Refugee Food

20h-22h · La Résidence

billetterie

Dj Set · Zam’X

22h-23h30 · Long Courrier

entrée libre

Ground Control 81, rue du Charolais 75 012 Paris

Contact : https://www.groundcontrolparis.com/project/india-calling-3/ https://www.facebook.com/GroundControlParis/ https://www.facebook.com/GroundControlParis/ https://www.groundcontrolparis.com/project/india-calling-3/

Ground Control