INDE*RAMA Le Mans, mercredi 13 mars 2024.

Indé*Rama, le temps fort dédié au rock & aux musiques indés de Superforma, revient du 13 au 17 mars 2024 !

Cette année, on vous propose un focus « Rock in the USSR » qui vous plongera dans l’histoire du rock et de la contre-culture russe avec :

La projection du film Leto, qui met en lumière la musique du groupe Kino et d’autres groupes rock soviétiques des années 80, le mercredi 13 mars au Cinéma Les Cinéastes.

Pour poursuivre, rendez-vous le 16 mars au Blue Zinc avec Joël Bastenaire, pour une conférence-goûter qui vous expliquera comment le rock a contribué à désagréger l’URSS.

Côtés concerts, 2 soirées à noter dans vos agendas :

Le 15 mars à la Salle Jean Carmet Dame Area + Ellah A. Thaun + En attendant Ana

Le 16 mars aux Saulnières Birds in Row + Maruja + Unschooling

Nous mettons en place un PASS à 25€ pour les 2 soirées !

Enfin, pour les kids & leur parents, rendez-vous le dimanche 17 mars à L’Alambik! avec Francky Goes To Pointe-à-Pitre, qui adapte son re´pertoire et ses tubes de heavy coupe´ de´cale´ afin que petits et grands puissent partager ensemble le plaisir et les sensations uniques d’un bon concert !

Divers lieux au Mans et à Allonnes

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire hello@superforma.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-13

fin : 2024-03-17



