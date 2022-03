INDÉ*RAMA #1 Le Mans, 24 mars 2022, Le Mans.

INDÉ*RAMA #1 Le Mans

EUR 7 25 Au programme, une sélection de groupes sur trois jours à l’énergie brute évoluant dans les circuits dits « indépendants » : qui utilisent des moyens alternatifs pour produire leur musique. De fait, ces artistes ne bénéficient pas de la même exposition médiatique que de grandes têtes d’affiche et choisissent de se faire connaître d’abord par la scène, là où ils déploient le mieux leur énergie.

En ouverture, venez apprécier les Limiñanas, duo ayant produit son dernier album avec Laurent Garnier. En première partie, la pop classieuse et onirique de Maxwell Farrington et le SuperHomard. Dès le lendemain, nous avons le plaisir d’accueillir une soirée du quinzième anniversaire du label parisien Born Bad Records, figure de proue du genre en France, avec la venue de Frustration et Cannibale à la salle Jean Carmet. Pour terminer… Une soirée spéciale newcomers aux Saulnières avec Bandit Bandit et Structures : groupe ayant digéré toute l’histoire du rock, de la New Wave au New York HxC, qui nous avait déjà mis une claque monumentale sur la Péniche Excelsior en ouverture d’Indé*Rama #0. Sur place, retrouvez chaque soir une sélection de disques de nos disquaires locaux favoris !

Après une édition #0 en mars 2020 juste avant le premier confinement, puis une pause forcée… Voici Indé*Rama premier du nom. Un temps fort de la saison de Superforma dédié au rock et la culture alternative !

