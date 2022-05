Indépendances africaines. Cinéma & arts visuels à la chute de l’empire portugais Château de Fontainebleau,Cour Ovale, 5 juin 2022, Fontainebleau.

Indépendances africaines. Cinéma & arts visuels à la chute de l’empire portugais

Château de Fontainebleau, Cour Ovale, le dimanche 5 juin à 16:30

Cette table ronde se propose d’analyser la relation entre archive, révolution et travail esthétique dans le cas des images fixes et en mouvement produites dans le contexte des luttes de libération et indépendances nationales du Mozambique et de l’Angola. Cette relation se manifeste souvent sous la forme de tension entre documentaire et fiction où le montage joue un rôle crucial. Seront évoqués le film 25 (1976) de Celso Lucas et José Celso Martinez Corrêa, les photographies d’Augusta Conchiglia, celles des Noticieros ICAIC ainsi que la figure de Sarah Maldoror.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

_

Château de Fontainebleau,Cour Ovale Place du Général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau Seine-et-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T16:30:00 2022-06-05T18:00:00