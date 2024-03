Indépendance de la Justice en France, débat entre les juges Eric Alphen et Renaud Van Ruymbeke. Auditorium – Maison des Associations Rennes, jeudi 14 mars 2024.

L'indépendance judiciaire figure dans la constitution de la 5ème République. Elle résulte de la séparation des pouvoirs et des garanties statutaires qui mettent les magistrats à l'abri des pressions.

L’indépendance de l’autorité judiciaire est consacrée par la constitution de la 5ème République. Elle résulte non seulement de la séparation des pouvoirs, mais encore des garanties statutaires qui mettent les magistrats à l’abri des pressions ou menaces qui pourraient peser sur leur faculté de juger.

L’indépendance et l’impartialité de l’autorité judiciaire sont deux principes fondamentaux inscrits en plus dans la convention européenne des droits de l’homme.

Mais le débat est récurrent dans l’histoire politique française. Les juges VAN RUYMBEKE et HALPHEN donneront des clés de lecture de ces enjeux complexes entre théorie et pratique.

Renaud VAN RUYMBEKE ancien juge d’instruction a notamment conduit les enquêtes sur les affaires politico judiciaires : dossiers Boulin, URBA, Clearstream 2, Elf, Cahuzac, Balkany, Kerviel, le volet financier Karachi etc ……

Le juge VAN RUYMBEKE est un spécialiste de la lutte anti-corruption de renommé internationale.

Début 2007, réintégré dans la magistrature, il est affecté à la 3ème chambre du TGI de Paris chargée des questions de propriété industrielle.

Eric HALPHEN juge anti-corruption, a notamment instruit l’affaire des HLM de Paris.

Aujourd’hui, Eric HALPHEN est Président d’une chambre d’instruction à la cour d’appel de Paris. Chambre spécialisée dans le terrorisme et les crimes contre l’humanité.

Rencontre suivie d’une séance de dédicaces avec la librairie Le Failler

Auditorium – Maison des Associations 6 cours des Alliés – Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine