Inde, terre mère de Roberto Rossellini Cinéma Ermitage, 4 juin 2022, Fontainebleau.

Roberto Rossellini a rapporté de son séjour en Inde une œuvre poétique unique, entre fiction et documentaire. Quatre histoires abordent la vie quotidienne et la culture indienne. Trois d’entre elles s’attardent précisément sur différents types de collaboration ou de cohabitation entre l’humain et l’animal : un tigre est contrarié par l’activité de prospecteurs, tandis que des éléphants et un singe s’associent avec l’homme dans le travail. _Inde, terre mère_ (_India, Matri Bhumi_), Roberto Rossellini, 1959 © Bac Films **précédé de** Turtle Dreams de Robert Withers et Meredith Monk ———————————————— Sur une musique de Meredith Monk, une tortue part à la conquête du monde. L’animal, connu pour sa grande vulnérabilité, est montré avec humour en train d’envahir successivement plusieurs territoires : quittant une forêt primitive, elle traverse une carte du monde avant de débarquer dans les rues désertes d’une ville miniature. États-Unis / 1987 / Expérimental / 11′

