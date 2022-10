Inde – Reflets de mondes sacrés – Visite en famille Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Inde – Reflets de mondes sacrés – Visite en famille Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes, 27 octobre 2022, Nantes. 2022-10-27

Horaire : 15:00

Gratuit : non 12 € / 7,50 € / 4 € / 2,50 € / Gratuit (moins de 7 ans)(tarif visite guidée, comprenant l’entrée au musée et aux expositions temporaires)Réservation conseillée : 0811 46 46 44 ou www.chateaunantes.fr ou à l’accueil du musée Visite en famille, pour adultes et enfants entre 6 et 12 ans. Dans le cadre de l’exposition Inde. Reflets de mondes sacrés. Les enfants partagent un moment ludique avec leurs parents tout en découvrant les trois grandes religions de l’Inde. L’hindouisme, le bouddhisme et le jaïnisme n’auront plus de secrets pour vous ! À l’issue de la visite, participez à un atelier pour lequel 10 bras ne seront pas nécessaires pour exprimer votre créativité… Les enfants doivent être accompagnés d”un adulte (1 adulte pour 2 enfants maxi) Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Centre-ville Nantes 44000

08 11 46 46 44 https://www.chateaunantes.fr/ http://www.chateaunantes.fr

