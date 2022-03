INDÉ RAMA #1 AVEC STRUCTURE – BANDIT BANDIT – LA PESTE Le Mans, 26 mars 2022, Le Mans.

INDÉ RAMA #1 AVEC STRUCTURE – BANDIT BANDIT – LA PESTE LES SAULNIÈRES 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans

2022-03-26 – 2022-03-26 LES SAULNIÈRES 239 Avenue Rhin et Danube

Le Mans Sarthe

11 EUR Un temps fort de la saison de Superforma dédié au rock et la culture alternative ! Après une édition #0 en mars 2020 juste avant le premier confinement, puis une pause forcée… Voici Indé*Rama premier du nom !

Structure :

Rage, douleurs physiques et émotions fortes composent l’univers nerveusement mélancolique dans lequel nous plongent les 4 membres de Structures. Leur Rough Wave est un véritable mouvement thérapeutique, une course sonique emplie de passion et de fureur.

Bandit Bandit :

Empruntant aux duos iconiques des sixties son charme et sa sensualité, Bandit Bandit livre un son élégant, orgasmique et explosif : dans la musique comme dans l’image, ces Bonnie & Clyde des temps modernes trimballent leur énergie rétro et flirtent avec les codes d’un cinéma de gangsters sulfureux et indomptable, sans jamais se délester de leur puissance stoner et de leurs riffs acérés.

