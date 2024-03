Inde : Les oubliés de la rivière Kosi Cosmopolis Nantes, jeudi 1 février 2024.

Inde : Les oubliés de la rivière Kosi Rencontre autour du reportage photographie d’Anush Babajanyan, « Les oubliés de la rivière Kosi » Jeudi 1 février, 19h00 Cosmopolis Entrée libre et gratuite, sous réserve des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-01T19:00:00+01:00 – 2024-02-01T20:30:00+01:00

Fin : 2024-02-01T19:00:00+01:00 – 2024-02-01T20:30:00+01:00

Rencontre avec Laura BEGU, chargée de mission pour l’Asie et Anne-Isabelle BARTHELEMY, journaliste et chargée éditoriale web au CCFD-Terre Solidaire, autour de l’exposition d’Anush BABAJANYAN

Ce reportage témoigne de la situation sociale et environnementale des populations de la rivière Kosi en Inde. Appartenant aux plus basses castes, les communautés vivent là, dénuées de tout et oubliées de tous. Prisonnières des aléas d’une rivière, aujourd’hui, elles veulent faire entendre leurs voix.

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes 44003 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire https://cosmopolis.nantes.fr/

Crédit : Anush Babajanyan