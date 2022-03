Inde : les élections en Uttar Pradesh et l’avenir du nationalisme hindou Auditorium de l’Inalco Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Inde : les élections en Uttar Pradesh et l’avenir du nationalisme hindou Auditorium de l’Inalco, 23 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 23 mars 2022

de 18h30 à 20h30

gratuit

Pour tirer les leçons des élections locales en Uttar Pradesh, laboratoire du nationalisme hindou, l’Inalco et Asialyst, en partenariat avec les Forums France Inde, vous proposent une conférence le mercredi 23 mars à 18h30 à l’auditorium de l’Inalco, 65 rue des Grands Moulins, 75013 Paris. Le débat sera aussi diffusé en direct sur YouTube Live. Inscription gratuite mais obligatoire. Le 10 mars seront connus les résultats des élections pour les assemblées de cinq Etats indiens. Ceux de l’Uttar Pradesh seront scrutés à la loupe : leur portée dépasse largement le cadre de cet Etat et fera figure, en fait, de test grandeur nature avant les prochaines élections générales de 2024 qui verront si Narendra Modi et son parti nationaliste hindou, le BJP, resteront au pouvoir pour un troisième mandat consécutif. Les élections de l’Uttar Pradesh sont en effet un scrutin hors normes. D’abord par la taille de l’Etat : de loin le plus grand de l’Inde, il compte plus de 200 millions d’habitants, l’équivalent du Brésil. Un territoire tellement grand et peuplé que les élections s’y déroulent en sept phases, étalées du 10 février au 7 mars ! Ensuite parce que l’Uttar Pradesh est d’une certaine façon le laboratoire de l’hindutva, la doctrine nationaliste hindoue défendue par le BJP. Le ministre en chef de l’Etat est un moine extrémiste qui promeut la supériorité des Indiens de religion hindoue et s’en est pris violemment à de multiples reprises à la minorité musulmane. Le scrutin permettra donc de mesurer la réaction des électeurs à cette politique. Enfin, il donnera également l’occasion de juger de l’impact électoral des grands événements de ces dernières années : gestion catastrophique de l’épidémie de Covid au printemps 2021 qui a frappé de plein fouet l’Uttar Pradesh, ralentissement économique et crise de l’emploi, mouvement massif de protestation des agriculteurs contre les réformes du gouvernement Modi. Intervenants : Gilles Verniers, professeur de sciences politiques à l’Ashoka University de Delhi, qui interviendra en direct depuis la capitale indienne.

Christophe Jaffrelot, chercheur au CERI et président de l’Association Française de Science Po.

Vaiju Naravane, correspondante à Paris pour l’Europe du média indien indépendant The Wire et professeure à l’Université d’Ashoka et à Sciences Po. Patrick de Jacquelot, journaliste à Asialyst et ancien correspondant en Inde du quotidien Les Échos. Partenaire : Forums France Inde, espace francophone d’échange France Inde Co-organisateurs : Inalco et Asialyst.com, le site d’information et d’analyse sur toute l’Asie

Contact : contact@asialyst.com Auditorium de l’Inalco 65, rue des Grands Moulins Paris 75013 Contact : https://www.facebook.com/events/474150277527449/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D https://www.facebook.com/inalco.languesO/ https://twitter.com/Inalco Conférence

Date complète :

2022-03-23T18:30:00+01:00_2022-03-23T20:30:00+01:00

CC BY-SA 2.0 Bharatiya Janata Party

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Auditorium de l'Inalco Adresse 65, rue des Grands Moulins Ville Paris lieuville Auditorium de l'Inalco Paris Departement Paris

Auditorium de l'Inalco Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Inde : les élections en Uttar Pradesh et l’avenir du nationalisme hindou Auditorium de l’Inalco 2022-03-23 was last modified: by Inde : les élections en Uttar Pradesh et l’avenir du nationalisme hindou Auditorium de l’Inalco Auditorium de l'Inalco 23 mars 2022 Auditorium de l'Inalco Paris Paris

Paris Paris