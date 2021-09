Lavaur Lavaur Lavaur, Tarn Indara – le chant Basque Lavaur Lavaur Catégories d’évènement: Lavaur

Indara – le chant Basque 2021-09-17 21:00:00 21:00:00 – 2021-09-17 22:30:00 22:30:00 Place Saint-Alain Cathédrale Saint-Alain

Lavaur Tarn EUR 12 12

Lavaur Tarn EUR 12 12 Indara, signifie la force et l’âme en Basque !

Indara est aussi un ensemble musical de treize chanteurs placés sous la direction de Pascal Lorenzon.

Un répertoire, composé de polyphonies Basques, mais aussi de chants orthodoxes, russes et catalans. +33 6 82 40 16 74 http://indara.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-10 par

