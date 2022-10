Inculture 3, 2 avril 2023, .

2023-04-02 15:00:00 – 2023-04-02

8 EUR Franck Lepage et Anthony Pouliquen, gesticulants au sein de L’ardeur, se livrent à une expérience : faire se rencontrer trois de leurs conférences gesticulées solos : Inculture(s) 1 – L’éducation populaire, Monsieur, ils n’en ont pas voulu de Franck Lepage ; Inculture(s) 2 – Et si on empêchait les riches de s’instruire plus vite que les pauvres de Franck Lepage et Parce qu’il existe plusieurs Jean-Paul Belmondo – Une autre histoire des classes sociales d’Anthony Pouliquen.

L’occasion est ici donnée de livrer, à grand renfort de récits autobiographiques, d’analyses politiques et d’éléments historiques, une autre histoire de la culture. Pourquoi et comment ont-ils tous deux arrêté de croire à la culture ? Ou, plus exactement, arrêté de croire à la démocratisation culturelle (entendez par-là, l’ascension sociale par la culture) ? C’est à cette question qu’ils répondront

Conférence gesticulée

MMM

