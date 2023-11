Éco-conception, un levier d’impact écologique et économique puissant : l’exemple d’Orange et de Ghold Incubateur Savoie Technolac Le Bourget-du-Lac Catégories d’Évènement: Le Bourget-du-Lac

Savoie Éco-conception, un levier d’impact écologique et économique puissant : l’exemple d’Orange et de Ghold Incubateur Savoie Technolac Le Bourget-du-Lac, 7 décembre 2023, Le Bourget-du-Lac. Éco-conception, un levier d’impact écologique et économique puissant : l’exemple d’Orange et de Ghold Jeudi 7 décembre, 18h30 Incubateur Savoie Technolac Sur inscription 80 % des coûts et des impacts d’un produit sont générés lors de la phase de conception.* Un sujet complexe que l’on décortiquera lors de notre Table ronde « Éco-conception, un levier d’impact écologique et économique puissant : l’exemple d’Orange et de Ghold »! Présentation du Computing Cube de Orange, une nouvelle génération d’objets connectés multi-capteurs et autonomes en énergie pour réduire l’empreinte numérique mondiale ! Découvrez la genèse du projet, ses caractéristiques techniques et le marché qu’il adresse. Regards croisés inspirants : les échanges entre un grand groupe du numérique et une startup industrielle vous apporteront des perspectives complémentaires sur le sujet de l’écoconception. Un 3e invité reste à confirmer. Restez à l’écoute ! Jeudi 7 décembre De 18h à 21h Incubateur Savoie Technolac Inscription : Pensez à prendre les transports en commun… Et pour ceux qui viennent de trop loin, un lien de co-voiturage est à votre disposition : http://www.movewiz.fr/participation?PMW=49JXHo88qweCM10876 * Direction générale de l’énergie (Commission européenne) Incubateur Savoie Technolac 19 Avenue de la Mer Caspienne, Bourget du lac Le Bourget-du-Lac 73370 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://airtable.com/appAnHkzE6PzgXMDF/shrfxilTKgjJl20C0 »}] [{« link »: « http://www.movewiz.fr/participation?PMW=49JXHo88qweCM10876 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-07T18:30:00+01:00 – 2023-12-07T21:00:00+01:00

Jeudi 7 décembre 2023
Catégories d'Évènement: Le Bourget-du-Lac, Savoie
Lieu: Incubateur Savoie Technolac
Adresse: 19 Avenue de la Mer Caspienne, Bourget du lac
Ville: Le Bourget-du-Lac

