Portes Ouvertes Incubateurs des Ateliers de Paris Samedi 1 avril, 14h00 Incubateur Faidherbe

Durant les JEMA, les résidents des Ateliers de Paris vous invitent à découvrir une approche personnelle de leur savoir-faire mettant en scène matières d’exception et objets singuliers.

Au cœur du dispositif de la politique de la Ville de Paris en faveur du secteur des métiers de la création (design, mode et métiers d’art), le Bureau de la Mode, du Design et des Métiers d’Art/Ateliers de Paris offrent aux professionnels depuis 2005, différents services pour les aider au développement de leur activité : – conseils et formations pour l’ensemble des professionnels franciliens,

– hébergement de 2 ans pour 40 porteurs de projets en vue d’implanter et de consolider leur entreprise,

– soutien et reconnaissance au travers des Grands Prix de la Création de la Ville de Paris et des Prix Savoir Faire en transmission,

– label Fabriqué à Paris Outre la découverte des ateliers des résidents, nous vous proposons un atelier pour enfants :

Atelier Découverte de la peinture décorative et de la dorure de 14h à 16h. Création d’un petit panneau de ciel étoilé. Tout le matériel est fourni, prévoir son propre tablier pour protéger les vêtements. Durée 2h . Inscription limitée à 6 participants, via weezevent https://my.weezevent.com/atelier-decouverte-peinture-et-dorure-8-12-ans

2023-04-01T14:00:00+02:00

2023-04-01T19:00:00+02:00 Marie Prechac

