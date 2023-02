Au cœur du dispositif de la politique de la Ville de Paris en faveur du secteur des métiers de la création (design, mode et métiers d’art), le Bureau de la Mode, du Design et des Métiers d’Art/Ateliers de Paris offrent aux professionnels depuis 2005, différents services pour les aider au développement de leur activité :

– conseils et formations pour l’ensemble des professionnels franciliens,

– hébergement de 2 ans pour 40 porteurs de projets en vue d’implanter et de consolider leur entreprise,

– soutien et reconnaissance au travers des Grands Prix de la Création de la Ville de Paris et des Prix Savoir Faire en transmission,

– label Fabriqué à Paris

Outre la découverte des ateliers des résidents, nous vous proposons deux ateliers pour enfants :

Atelier découverte de la technique du Pop-up dans un atelier en binôme parent-enfant (6-12 ans).

De 14h à 16h

Durée 2 heures . Inscription limitée à 10 participants. https://my.weezevent.com/atelier-pop-up-parents-enfants

Première heure :

– Accueil, présentation et histoire succincte des Pop-up

– Présentation d’ouvrage et consultation par le groupe

– Explication des principe d’animation

– Réalisation d’une carte prédécoupée.

Deuxième heure :

– Réalisation de sa propre carte pop up pour devenir autonome.

Chaque groupe imagine et réalise son pop up.

Atelier de construction en textile plissé : Dépli

De 14h à 15h30, les enfants (6 – 10 ans) sont invités à assembler, empiler et emboîter différents modules souples pour créer collectivement un paysage architectural imaginaire.

Durée 1h30. Inscription limitée à 6 participants : https://my.weezevent.com/depli-le-jeu-de-construction-en-textile-plisse



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T14:00:00+02:00

2023-04-01T19:00:00+02:00

Marie Prechac