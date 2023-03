Portes Ouvertes Incubateurs des Ateliers de Paris Incubateur Bastille Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Portes Ouvertes Incubateurs des Ateliers de Paris Incubateur Bastille, 1 avril 2023, Paris. Portes Ouvertes Incubateurs des Ateliers de Paris Samedi 1 avril, 14h00 Incubateur Bastille Lors des Journées Européennes des Métiers d’Art, venez me découvrir aux Ateliers de Paris. Lors de votre visite vous pourrez découvrir la façon dont je travaille la création de luminaires responsable et les étapes de fabrication. Je vous présenterai des prototypes en porcelaine, impression 3D et matières naturelles. Incubateur Bastille 30 Rue du Faubourg Saint Antoine Paris 75011 Quartier de la Roquette Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.elsapochat.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0611892370 »}, {« type »: « email », « value »: « design@elsapochat.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

