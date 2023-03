News & Lunch #7 by IncubAlliance IncubAlliance Palaiseau Catégories d’Évènement: Essonne

News & Lunch #7 by IncubAlliance
Mardi 21 mars, 12h00
IncubAlliance

Mise à l'honneur du programme de sensibilisation à l'entrepreneuriat d'Incuballiance,GenesisLight, destiné aux chercheuses et chercheurs de l'Université Paris-Saclay et opéré dans le cadre de l'appel à projets PocInLabs.

Cet événement sera également l'occasion d'échanger avec des experts de l'entrepreneuriat deeptech et de rencontrer des start-up accompagnées par IncubAlliance Paris-Saclay.

IncubAlliance
3 Boulevard Thomas Gobert
91120 Palaiseau
Palaiseau 91120 Essonne
Île-de-France

