2023-02-11 – 2023-03-05

Finistere Comment différencier un phoque gris d’un phoque veau-marin ? Quels mammifères pouvons-nous observer au large de nos côtes ? Que faire lors d’une observation d’un mammifère échoué sur le littoral ? Pour ces vacances d’hiver, nous vous entrainons à la découverte des mammifères marins ! Au travers d’animations interactives et ludiques, accompagnés par des médiateurs scientifiques, laissez-vous surprendre par les incroyables facultés de l’orque, de l’éléphant de mer, du rorqual commun ou encore, plus près des côtes bretonnes, du phoque veau marin. Tout le programme avec les horaires sont disponibles sur le lien ci-dessous :

