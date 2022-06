Incroyables insectes !, 2 juillet 2022, .

Incroyables insectes !

2022-07-02 14:00:00 14:00:00 – 2022-07-02 16:30:00 16:30:00

Vision multifacette à 360°, respiration aquatique avec tuba et cloche de plongée, vol stationnaire… les insectes n’ont pas fini de nous surprendre par leurs capacités extraordinaires ! Les participants seront invités à expérimenter autour des capacités incroyables des insectes et à faire le lien avec les inventions humaines qui leur ressemblent, et parfois, s’en inspirent. Morphologie, techniques de déplacement, vision et respiration sont autant de techniques des insectes, qui n’auront plus de secrets pour eux.

A partir de 5 ans

Animé par ArboréSciences

Vision multifacette à 360°, respiration aquatique avec tuba et cloche de plongée, vol stationnaire… les insectes n’ont pas fini de nous surprendre par leurs capacités extraordinaires ! A partir de 5 ans

Animé par ArboréSciences

gloriette-aniamtions@tours-metropole.fr +33 2 42 21 63 79

Vision multifacette à 360°, respiration aquatique avec tuba et cloche de plongée, vol stationnaire… les insectes n’ont pas fini de nous surprendre par leurs capacités extraordinaires ! Les participants seront invités à expérimenter autour des capacités incroyables des insectes et à faire le lien avec les inventions humaines qui leur ressemblent, et parfois, s’en inspirent. Morphologie, techniques de déplacement, vision et respiration sont autant de techniques des insectes, qui n’auront plus de secrets pour eux.

A partir de 5 ans

Animé par ArboréSciences

Gloriette

dernière mise à jour : 2022-06-02 par