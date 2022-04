“Incroyable” de Sabryna Pierre La Ferme du Buisson – Scène nationale de Marne-la-Vallée Noisiel Catégories d’évènement: Noisiel

Présentation maquette de **_Incroyable ou ce qu’il arriva à la Jeune Fille le jour où le sol d’une cabine d’essayage se déroba sous ses pieds comme une trappe_** de Sabryna Pierre PRODUCTION saison 2022/2023 **Mise en scène** Marie-Christine Mazzola **Musique originale** Gaël Ascal **Lumière** Milos Torbica **Avec** Sarah Jane Sauvegrain, Maria Laura Baccarini et Brice Cousin. **Résumé.** Une jeune fille aspire à sortir de l’anonymat en se présentant à l’élection de miss Jeanne d’Arc. Désireuse de revêtir un nouveau vêtement comme on revêt une armure afin de braver le comité de sélection, elle entre dans une boutique. Dans la cabine d’essayage, le sol se dérobe sous ses pieds… _Dans le souterrain où elle atterrit, elle croisera deux jeunes filles, victimes comme elle des histoires terribles qui dorment au fond des mémoires. ( 1)_ Dans _Incroyable_, l’autrice s’insinue dans les méandres de rumeurs célèbres et se rit de nos peurs pour nous amener à observer que parfois le réel n’est rien d’autre qu’une fiction à laquelle nous croyons. _( 1)_ Novembre 2018 | Le Matricule des Anges n°198 | par Patrick Gay Bellile **Présentation maquette à la Ferme du Buisson, au Grenier.** Le lundi 9 mai 2022 à 14h Entrée libre sur réservation : [prod.lacharmantecompagnie@gmail.com](mailto:prod.lacharmantecompagnie@gmail.com)

