Nous n’utiliserions que 10% de notre cerveau, nous aurions un cerveau droit créatif et un cerveau gauche rationnel, le cerveau des jeunes serait multitâche… Mythes ou réalités ? Grâce aux récentes découvertes en neurosciences, découvrez dans cette exposition, les secrets de notre incroyable cerveau. Des jeux, des multimédias inédits, des films et des manipulations vous permettent d’en savoir plus sur le cerveau humain et son fonctionnement. Dans une ambiance de fête foraine, des structures exceptionnelles vous plongent dans le fantastique réseau de notre cerveau. visite amplifiée et interprétée en LSF de l’exposition “Incroyable cerveau” à l’Espace des sciences aux Champs Libres Espace des sciences,Les Champs Libres 10 cours des Alliés, 35000 Rennes Rennes Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-22T17:30:00 2022-03-22T18:30:00

