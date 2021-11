Paris Théâtre de la Ville - Espace Cardin île de France, Paris Incredibly Incroyable 2.0 Théâtre de la Ville – Espace Cardin Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Incredibly Incroyable 2.0 Théâtre de la Ville – Espace Cardin, 8 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du 8 mars au 9 avril 2022 :

dimanche de 15h à 16h15

et lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 20h à 21h15

payant

Dans un anglais à portée de tous, le comédien réinvente le one-man-show comme antidote au Brexit. Personne ne pratique le stand-up comme Bertrand Bossard. Après avoir longtemps voyagé entre Londres et Paris, ce comédien hors pair a créé d’abord en Angleterre son spectacle Incredibly Incroyable dans la langue de Shakespeare où, seul en scène, il raconte devant un public écroulé de rire des histoires abracadabrantes impliquant une trentaine de personnages et une dizaine d’animaux. De digressions en sauts et gambades menés avec un brio communicatif, il passe en revue le mime Marceau, l’assassinat du tsar Nicolas II, la reine Elisabeth, Donald Trump, les kolkhozes, et une foule d’autres choses… Car Bertrand Bossard voit grand et embrasse large. Il n’hésite pas à rencontrer dieu, nous entraînant dans les méandres compliqués de l’histoire de l’humanité ou dans une séance de psychothérapie de groupe… On se croit parfois dans un épisode de The Crown. Incroyable, n’est-il pas ? Spectacles -> Théâtre Théâtre de la Ville – Espace Cardin 1 avenue Gabriel Paris 75008

1, 13 : Champs-Élysées – Clemenceau (317m) 1, 8, 12 : Concorde (392m)

Contact : Théâtre de la Ville https://www.theatredelaville-paris.com/fr https://www.facebook.com/TheatredelaVille.Paris/ https://twitter.com/TheaVilleParis?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor0142742277 Spectacles -> Théâtre Étudiants;En famille

Date complète :

2022-03-13T15:00:00+01:00_2022-03-13T16:15:00+01:00;2022-03-20T15:00:00+01:00_2022-03-20T16:15:00+01:00;2022-03-27T15:00:00+02:00_2022-03-27T16:15:00+02:00;2022-04-03T15:00:00+02:00_2022-04-03T16:15:00+02:00;2022-03-08T20:00:00+01:00_2022-03-08T21:15:00+01:00;2022-03-09T20:00:00+01:00_2022-03-09T21:15:00+01:00;2022-03-10T20:00:00+01:00_2022-03-10T21:15:00+01:00;2022-03-11T20:00:00+01:00_2022-03-11T21:15:00+01:00;2022-03-12T20:00:00+01:00_2022-03-12T21:15:00+01:00;2022-03-14T20:00:00+01:00_2022-03-14T21:15:00+01:00;2022-03-15T20:00:00+01:00_2022-03-15T21:15:00+01:00;2022-03-16T20:00:00+01:00_2022-03-16T21:15:00+01:00;2022-03-17T20:00:00+01:00_2022-03-17T21:15:00+01:00;2022-03-18T20:00:00+01:00_2022-03-18T21:15:00+01:00;2022-03-19T20:00:00+01:00_2022-03-19T21:15:00+01:00;2022-03-21T20:00:00+01:00_2022-03-21T21:15:00+01:00;2022-03-22T20:00:00+01:00_2022-03-22T21:15:00+01:00;2022-03-23T20:00:00+01:00_2022-03-23T21:15:00+01:00;2022-03-24T20:00:00+01:00_2022-03-24T21:15:00+01:00;2022-03-25T20:00:00+01:00_2022-03-25T21:15:00+01:00;2022-03-26T20:00:00+01:00_2022-03-26T21:15:00+01:00;2022-03-28T20:00:00+02:00_2022-03-28T21:15:00+02:00;2022-03-29T20:00:00+02:00_2022-03-29T21:15:00+02:00;2022-03-30T20:00:00+02:00_2022-03-30T21:15:00+02:00;2022-03-31T20:00:00+02:00_2022-03-31T21:15:00+02:00;2022-04-01T20:00:00+02:00_2022-04-01T21:15:00+02:00;2022-04-02T20:00:00+02:00_2022-04-02T21:15:00+02:00;2022-04-04T20:00:00+02:00_2022-04-04T21:15:00+02:00;2022-04-05T20:00:00+02:00_2022-04-05T21:15:00+02:00;2022-04-06T20:00:00+02:00_2022-04-06T21:15:00+02:00;2022-04-07T20:00:00+02:00_2022-04-07T21:15:00+02:00;2022-04-08T20:00:00+02:00_2022-04-08T21:15:00+02:00;2022-04-09T20:00:00+02:00_2022-04-09T21:15:00+02:00

tdv

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Théâtre de la Ville - Espace Cardin Adresse 1 avenue Gabriel Ville Paris lieuville Théâtre de la Ville - Espace Cardin Paris