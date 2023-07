Incontournables mode, d’un vestiaire à l’autre Bibliothèque Forney Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Du samedi 16 septembre 2023 au samedi 13 janvier 2024 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 13h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

Découvrir les collections d’une bibliothèque spécialisée dans les arts appliqués et les métiers d’art et les créations d’étudiants de l’Ecole Duperré

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine (16 et 17 septembre 2023) s’ouvre la saison 2 de la bibliothèque Forney, spécialisée dans les arts appliqués et les métiers d’art : Incontournables mode, d’un vestiaire à l’autre, en partenariat avec L’École Duperré Paris.

Le parcours de découverte de la bibliothèque Forney présente les missions d’une bibliothèque spécialisée et patrimoniale à travers les différentes facettes de ses collections. Les livres, catalogues commerciaux,

dessins de mode, affiches et périodiques se répondent pour raconter la petite

histoire de la chemise blanche, de la marinière, du jean, de la robe noire, du

trench, du tee-shirt, du smoking et de la basket.

Invités à revisiter ces incontournables, les étudiants

du DNMADE collection (vêtements & accessoires) de l’école

Duperré se saisissent de cette opportunité afin de faire dialoguer leurs

créations singulières avec la grande diversité des archives exposées.

Il sera également question, grâce aux collections

patrimoniales de la bibliothèque, des indispensables d’un autre temps : éventails, gants,

chapeaux…

Entrée libre : du 16 septembre 2023 au 13

janvier 2024, du mardi au samedi, de 13h à 19h

(fermetures : 1er

et 11 novembre)

Bibliothèque Forney 1 rue du Figuier 75004 Paris

Contact : +33142781460 bilbiotheque.forney@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Forney/ https://www.facebook.com/Bibliotheque.Forney/

