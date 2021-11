Incontournablement bière Redon, 30 novembre 2021, Redon.

Incontournablement bière L’Incontournable 53 Grande Rue Redon

– L’Incontournable 53 Grande Rue

Redon Ille-et-Vilaine Redon

5 bières en dégustation pour appréhender un large panel aromatique et pour passer un moment convivial : comme la bière !

Prix 30 € sur réservation.

Et pour fêter le 1er atelier on vous propose en plus :

– Une initiation bières et fromages

– Un tote bag

– Une remise de 5% sur les bières achetées à la cave le soir de l’atelier

lincontournableredon@gmail.com +33 2 99 72 28 33

5 bières en dégustation pour appréhender un large panel aromatique et pour passer un moment convivial : comme la bière !

Prix 30 € sur réservation.

Et pour fêter le 1er atelier on vous propose en plus :

– Une initiation bières et fromages

– Un tote bag

– Une remise de 5% sur les bières achetées à la cave le soir de l’atelier

L’Incontournable 53 Grande Rue Redon

dernière mise à jour : 2021-11-26 par