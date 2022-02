Incontournable Turquie Le Blanc Le Blanc, 28 avril 2022, Le BlancLe Blanc.

BP 208 Mairie Le Blanc Conférence sur le thème Géopolitique par Claude Chancel, organisée par l’Université Intergénérations populaire du pays blancois.

Plus vaste que la France et avec plus de 80 millions d’habitants, au coeur de l’Eurasie, la Turquie est riche d’une histoire exceptionnelle : Grèce d’Asie, premiers chrétiens, empire byzantin et empire ottoman. Après le premier conflit mondial, Mustapha Kemal voulut en faire un grand pays moderne. Depuis les années 2000, le Président Erdogan, à la tête du parti AKP, islamo-conservateur, majoritaire, jugule sévèrement toute opposition. La question kurde, les flux migratoires, une importante économie de type « pays émergent » ainsi que la diaspora turque et les rapports avec l’Europe font de ce pays un important enjeu géopolitique du monde contemporain.

Conférence sur le thème Géopolitique par Claude Chancel, Professeur de Chaire supérieure, agrégé d’Histoire.

uipb@orange.fr +33 2 54 37 24 32 http://www.uipb.org/

