INCONSTANCE SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste, samedi 23 mars 2024.

Révélation féminine de l’émission de Laurent Ruquier On ne demande qu’à en rire et chroniqueuse régulière sur France Inter, Constance a captivé le public en dévoilant son côté trash et en déployant un humour très noir.

Constance revient avec Inconstance , un spectacle actuel, drôle et bouleversant explorant les méandres de la santé mentale, où elle incarne avec finesse des personnages d’une humanité folle.

Dans son dernier spectacle, Inconstance , Constance déploie sa finesse habituelle en mettant en scène des personnages d’une humanité folle, jonglant habilement entre l’humour décapant et l’émotion bouleversante.

Entre l’humour piquant qui a fait sa renommée et des moments d’une intensité émotionnelle remarquable, Constance offre au public un spectacle riche en nuances et en surprises.

C’est une invitation à la redécouverte d’une artiste qui revient avec une énergie et une créativité renouvelées, prête à conquérir à nouveau les cœurs de son public fidèle.

TRANSPORT COLLECTIF MIS EN PLACE.

La navette culturelle reprend du service !

Si vous êtes intéressé.e.s, entre ami.e.s, en famille, les parents ou toutes autres personnes… réservez vite votre place au spectacle et la navette en appelant le 05 62 99 21 30. Et toujours le même principe, une simple pièce de 2€ vous suffit pour faire le trajet aller-retour.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 20:30:00

fin : 2024-03-23

SAINT-LAURENT-DE-NESTE Centre Culturel Maison du Savoir

Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie communication@maisondusavoir65.fr

