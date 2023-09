Création d’une table de la sécurité à Vernier Inconnu Vernier, 30 novembre 2023, Vernier.

Création d’une table de la sécurité à Vernier Jeudi 30 novembre, 18h00 Inconnu

La Ville de Vernier met en place une nouvelle table de la sécurité à Vernier-Village. Cette rencontre constitue une possibilité pour les habitantes et habitants de faire part de leurs préoccupations, de leurs idées, puis d’en discuter avec les professionnels de la sécurité et du social. Une manière simple de participer pour faire bouger les choses, échanger sur des problématiques concrètes et avoir un impact sur la sécurité locale.

Si vous souhaitez intégrer cette assemblée, inscrivez-vous. Plus d’informations lors de l’inscription.

Info

Service de la police municipale (SPM)

Tél. 022 306 06 55 – spm@vernier.ch

Inconnu Vernier Vernier Genève [{« type »: « phone », « value »: « 022 306 06 55 »}, {« type »: « email », « value »: « spm@vernier.ch »}] [{« link »: « mailto:spm@vernier.ch »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-30T18:00:00+01:00 – 2023-11-30T19:30:00+01:00

2023-11-30T18:00:00+01:00 – 2023-11-30T19:30:00+01:00