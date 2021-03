Incomprises, les espèces mal-aimées, 2 juin 2021-2 juin 2021, Lugny-lès-Charolles.

Incomprises, les espèces mal-aimées 2021-06-02 09:30:00 – 2021-06-02 12:30:00

Lugny-lès-Charolles 71120 Lugny-lès-Charolles

On n’apprécie peu leur mode de vie ou on préférerait qu’elles disparaissent de notre vue, rencontre dans le bocage avec les espèces mal aimées !

Du Lierre grimpant au Renard on découvrira les raisons de ce désamour et les rôles précieux que nous rendent ces animaux et ces plantes incomprises :)

Pour participer à une sortie ou un atelier, une inscription suffit, par mail ou par téléphone. Les enfants devront être accompagnés d’un parent ou d’un proche.

Munissez-vous de chaussures de marche bien étanche ou de bottes, si vous avez des jumelles ne les oubliez pas, si ça n’est pas le cas on vous en prêtera ;) Rendez-vous au parking en face de l’église.

La participation est à prix libre. On vous attend nombreux !

contact@loisirscolombier.fr +33 3 85 84 53 03

