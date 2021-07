Incognito – par Magik Fabrik – Mercredi du Piano’cktail Centre Marcet, 1 décembre 2021-1 décembre 2021, Bouguenais.

2021-12-01

Horaire : 15:00 15:50

Gratuit : non 3 € à 6 € BILLETTERIES places à l’unité à partir du 7 septembre 2021 :- sur www.pianocktail-bouguenais.fr- au Piano’cktail ou par téléphone : 02 40 65 05 25 – du lundi au vendredi de 14h à 17h30

Idiots mais malins, deux clowns sortent de leur boîte pour vous faire rire avec trois bouts de ficelles.Deux clowns un peu imbéciles. Ils sont sales, ils n’ont rien, ils regardent passer le monde avec leurs yeux de traviole. Ils sont là, incognito. Et comme vous aussi vous êtes là, ils vont en profiter. Ils vont s’amuser avec quelques vieilles boîtes, quelques bouts de ficelle… et quelques gamins si y’en a qui traînent ! Ronchons et rigolards, ils se moquent des convenances et cassent la monotonie du monde. Un moment drôle et tendre à partager en famille.Mise en scène : Samuel Gardès, Romain Ozenne, Alice WoodAvec Alice Wood et Romain Ozenne Public : 5 à 10 ans, famille Durée : 50 min.

Centre Marcet Rue Célestin Freinet Bouguenais