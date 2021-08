Inclusion contemporaine dans l’îlot victoire Résidence étudiante Jean Anouilh – CROUS, 28 septembre 2021, Bordeaux.

**Inclusion contemporaine dans l’îlot victoire** Nichée dans un vide laissé entre deux immeubles de style XVIIIe, la résidence étudiante Jean Anouilh se distingue par sa façade à la fois contemporaine et dans la continuité de la ville de pierre. Le bâtiment livré en 2014 par Atelier Ferret Architectures, cache derrière sa double peau mêlant verre, laiton et béton, 20 logements étudiants s’ouvrant généreusement sur une cour arborée. _Venez découvrir cette réalisation en compagnie de Pierre Ferret de l’agence Atelier Ferret Architectures et Sylvain Schoonbaert Chef de projets Architecture et patrimoine urbain en projet à la Direction de l’urbanisme de Bordeaux Métropole._

3€ (gratuit moins de 18 ans et Carte Jeune) Réservation obligatoire : mediation.bpm@mairie-bordeaux.fr

Résidence étudiante Jean Anouilh – CROUS 87-91 cours Aristide Briand Bordeaux Bordeaux Victoire Gironde



