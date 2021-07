« Inclassable » de Tony Saint-Laurent Trets, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Trets.

« Inclassable » de Tony Saint-Laurent 2021-07-10 21:00:00 21:00:00 – 2021-07-10 22:15:00 22:15:00 Château des Remparts Boulevard Etienne Boyer

Trets Bouches-du-Rhône

Doté d’un humour affûté et rapide, Tony Saint Laurent nous raconte avec autodérision sa famille, ses aventures, sa vie sexuelle… sans temps mort pour respirer entre chaque rire. 80 minutes de rires non-stop au-cours desquelles le public va découvrir, au-delà de sa nonchalance et de ses provocations assumées, un Tony aussi touchant que talentueux, pour nous faire rire aux larmes avec un style à l’humour et au rythme « Inclassable »!



Metteur en scène: Cécile Sellam.

« Inclassable » de Tony Saint-Laurent est un spectacle humoristique tout public.

culture@ville-de-trets.fr http://trets.fr/

