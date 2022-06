InCircus 2022, 17 juin 2022, .

InCircus 2022

2022-06-17 – 2022-06-19

Le Festival inCIRCus réunit toutes les énergies durables du quartier pour fêter l’arrivée de l’été !À la rencontre de toutes formes de pensées en mouvement parce que nous pensons avec ce que nous articulons, bricolons, chantons, donnons, écrivons, fabriquons, glanons, humons, inventons, jonglons, klaxons, lançons, méditons, nourrissons, osons, portons, quêtons, rêvons, surfons, tenons, unissons, valsons, wagons, x, y, zieutons ensemble…inCIRCus permet aux habitants, flâneurs, artistes, amateurs et curieux de partager un moment de la vie d’un quartier.Une dizaine de partenaires, une cinquantaine d’artistes, performers et intervenants pour 3 jours de folie en espace public.Et tout au long du festival :- DES EXPOS : NUAGE DE PIERRES Création plastique réalisée par les élèves des écoles Panséra et Calendreta des Gardons avec les ateliers pédagogiques du Musée-bibliothèque PAB et Le Cirque du Bout du Monde autour de leur création « Érosion ».NOS CIRQUES ?! Exposition Scolaire réalisée par 5 classes de 3 écoles d’Alès, Panséra, Près Saint Jean et Veigalier avec La Relative autour de leur spectacle « Quel Cirque ?! » et de leur création « Cirk&motion », dans le cadre du dispositif Cirk’Alès en partenariat avec la Circonscription de l’éducation Nationale Alès 1.- « OUVERTURE » Préparez vos plus beaux sourires, l’association Ouverture s’occupe des photos durant le festival *Infos pratiques :- Rendez-vous du vendredi 17 au dimanche 19 Juin 2022- Où? : Divers lieux dans Alès- Tarifs : Manifestations gratuites- Informations complémentaires par téléphone auprès de La Verrerie au 04 66 86 45 02

