La forêt au fil de l’année Place de l’Église, 14 août 2023, Incheville.

Une boucle pour connaître la flore et la faune de cette grande forêt indivise principalement habitée de hêtres. Mais sur les bords de chemins, toute une flore occupe le terrain, yèble, prêle, dompte-venin, androsème, myrtille … Mais pas dans l’anarchie. Si le rencontre avec les grands mammifères sera fortuite, les insectes et surtout les papillons est assurée.

Visite guidée de 4 km, et sur réservation auprès du guide..

2023-08-14 à 15:00:00 ; fin : 2023-08-14 17:30:00. .

Place de l’Église

Incheville 76117 Seine-Maritime Normandie



A loop to know the flora and fauna of this large undivided forest mainly inhabited by beech trees. But on the edges of the paths, a whole flora occupies the ground, yèble, horsetail, dompte-venin, androsème, bilberry… But not in anarchy. If the meeting with the large mammals will be fortuitous, the insects and especially the butterflies is assured.

Guided tour of 4 km, and on reservation with the guide.

Un bucle para conocer la flora y la fauna de este gran bosque indiviso habitado principalmente por hayas. Pero a los lados de los caminos, toda una flora ocupa el suelo, milenrama, cola de caballo, androsemus, arándanos… Pero no en la anarquía. Si el encuentro con los grandes mamíferos es fortuito, los insectos y especialmente las mariposas están garantizados.

Recorrido guiado de 4 km, y bajo reserva con el guía.

Ein Rundweg, um die Flora und Fauna dieses großen ungeteilten Waldes kennenzulernen, der hauptsächlich von Buchen bewohnt wird. Aber an den Wegrändern gibt es eine ganze Reihe von Pflanzen, die das Gelände besiedeln, wie z. B. Klebsame, Schachtelhalm, Zinnkraut, Androsma, Heidelbeere … Aber nicht in Anarchie. Auch wenn die Begegnung mit großen Säugetieren zufällig sein wird, sind Insekten und vor allem Schmetterlinge garantiert.

Geführte Tour von 4 km Länge und mit Reservierung beim Führer.

