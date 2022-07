Incartades : Exposition 2022 « Trace » Montaut, 9 juillet 2022, Montaut.

Incartades : Exposition 2022 « Trace »

2022-07-09 14:30:00 – 2022-08-28 19:00:00

« Arts et Montaut » présente la 14e édition des Incartades, avec des œuvres d’artistes contemporains intitulée « Trace ». Une exposition à découvrir et ne pas manquer !

Points forts et nouveautés 2022 :

– 5 artistes exposés dans le centre culturel : Sophie Berger, Vincent Monthiers, Véronique Lamare, Sabine Niedzwiedz et le collectif I-DD

– Véronique Lamare installera des photos des jardins dans tout le bourg de Montaut

– un espace café et boissons fraîches.

+33 5 58 76 34 64

